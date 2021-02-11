CCL微彈0.13% 4個月升幅最小

反映上月中樓市走勢

另反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報192.76點，為歷史第四高紀錄，按周跌0.01%，跌幅為39周、即約10個月最小，近5周累升0.62%。CCL（中小型單位）報190.32點，為歷史第三高，按周升0.02%，升幅為近80周即約20個月最少。CCL（大型單位）最新報186.78點，按周升0.71%，近5周於186點至191點之間反覆徘徊，累升0.32%。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，上述數字具體反映8月9日至15日市况，而樓價指數繼續於歷史高位附近爭持，樓價破頂後，用家追價意願下降，二手成交量減少，預計短期樓價將於歷史高位窄幅爭持。

分區方面，港島CCL Mass報197.86點，按周升0.88%，結束連跌2周；九龍CCL Mass報185.89點，按周跌0.06%，早前創歷史新高後走勢持續回軟，但跌幅顯著收窄。

新界西CCL Mass報177.81點，上周創新高後回軟，但仍為歷史次高，按周跌0.42%；新界東CCL Mass報203.48點，按周跌0.70%，距離自身歷史高位相差2.55%。

周末二手屋苑預約睇樓

連跌五周

另外，利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，新盤攻勢浪接浪，吸納不少市場購買力，而二手業主叫價仍然企硬，市况牛皮拉鋸，據該行估算，全港50個指標屋苑共錄1275組客戶於周末預約睇樓，按周下跌1.5%，連跌五周，續於低位徘徊。