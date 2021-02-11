揚海開售前 深灣軒實呎2.44萬破頂 將軍澳新寶城細2房逼800萬 實呎首破2.1萬

明報記者 林尚民

市場消息指，深灣軒3座高層A室，實用508方呎，2房間隔，望遊艇會海景，開價1320萬元，最新以1238萬元售出，雖然減價約6%，但實呎仍達24,370元，呎價創屋苑標準戶新高。今次沽貨之原業主，為羅沙證券或相關人士，2017年以約990萬元購入，持貨4年，現帳面獲利248萬元離場，賺幅約25%。是次打破同座樓層低十多層、面積相同A室，今年7月以1220萬元、實呎24016元的舊紀錄。

麗港城2房連天台928萬 創同類新高

另外，香港置業分區董事劉浩勤表示，新寶城3座高層B室，實用378方呎，屬屋苑「細2房」間隔，望銀線灣海景，以796萬元易手，實呎21,058元，成交價創細2房新高，呎價創屋苑新高。原業主2018年9月708萬元購入，持貨3年額印鬆綁後轉手，帳面賺88萬元或12%。

老牌屋苑方面，美聯助理區域經理吳紹輝表示，藍田麗港城28座頂層2房戶，實用522方呎另連天台，最新以928萬元售出，成交價創屋苑2房戶新高，實呎則為17,778元；原業主2015年以702萬元購入，持貨6年，現帳面獲利約226萬元，期內物業升值32%。

瓏門1房高見738萬 4年升近四成

此外，美聯高級營業經理羅立恒表示，屯門瓏門8座高層G室，實用379方呎，1房間隔，剛以738萬元售出，成交價創屋苑1房戶新高，實呎19,472元。原業主2017年以533.8萬元購入，持貨約4年，帳面獲利204.2萬元或38%。

AVA61開放式戶369萬沽

4年帳蝕27萬

不過，部分新晉屋苑仍錄得蝕讓成交，利嘉閣助理分區董事陳鴻信表示，深水埗AVA 61中高層B室，實用面積約164方呎，開放式間隔，以369萬元易手，實呎22,500元。原業主2017年8月以約396.4萬元一手購入，持貨約4年，帳面蝕約27.4萬元或約7%。此外，香港置業分行市務經理（銷售）許嘉揚表示，藍田康田苑B座頂層戶，實用400方呎，2房間隔，原業主擬移民，以625萬元已補價易手，實呎約15,625元。原業主1997年3月以約216.8萬元已補價購入，帳面賺約408.2萬元或近2倍。