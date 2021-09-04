Siri被指監聽侵犯用戶私隱

【明報專訊】美國加州地方法官懷特（Jeffrey White）裁定，允許針對蘋果（美：AAPL）語音助手Siri侵犯用戶私隱的集體訴訟繼續進行。懷特指出，原訴人有充分理據證明，自己未期望Siri監聽及錄製自己的語音對話，卻因為Siri被「意外激活」，令自己的私隱受到侵犯，且語音內容更被傳送至第三方廣告商。懷特表示，原訴人可追究蘋果違反《電子通訊私隱法》（Wiretap Act）及加州的私隱法，從而向蘋果索償。不過懷特表明，沒有證據顯示原訴人遭受任何經濟損失，足以令蘋果構成違反加州的《不公平競爭法》。
用戶收到講話內容相關廣告
訴訟文件稱，Siri在接收到「嘿，Siri」（Hey, Siri）等熱門詞時，通常會作出反應，紀錄用戶的私人對話。加州一名用戶稱，與醫生討論手術治療時，曾提及手術名稱，後來就在手機收到有關治療方案的廣告。也有用戶表示，與他人對話時提及Air Jordan運動鞋、Pit Viper太陽鏡等，其後又收到相關廣告。
今年2月，懷特曾駁回這宗集體訴訟，稱原告未充分證明自己的說話被Siri截取。除Siri以外，亞馬遜Alexa及Google Assistant也被用戶投訴雖未使用語音指令，卻被截取對話內容，目前這兩個語音助手也面臨類似訴訟。
此外，新加坡金管局（MAS）指出，虛擬貨幣交易所幣安（Binance）可能違反當地的《支付服務法》，應停止向新加坡居民提供支付服務。