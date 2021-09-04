Siri被指監聽侵犯用戶私隱

用戶收到講話內容相關廣告

訴訟文件稱，Siri在接收到「嘿，Siri」（Hey, Siri）等熱門詞時，通常會作出反應，紀錄用戶的私人對話。加州一名用戶稱，與醫生討論手術治療時，曾提及手術名稱，後來就在手機收到有關治療方案的廣告。也有用戶表示，與他人對話時提及Air Jordan運動鞋、Pit Viper太陽鏡等，其後又收到相關廣告。

今年2月，懷特曾駁回這宗集體訴訟，稱原告未充分證明自己的說話被Siri截取。除Siri以外，亞馬遜Alexa及Google Assistant也被用戶投訴雖未使用語音指令，卻被截取對話內容，目前這兩個語音助手也面臨類似訴訟。

此外，新加坡金管局（MAS）指出，虛擬貨幣交易所幣安（Binance）可能違反當地的《支付服務法》，應停止向新加坡居民提供支付服務。

（綜合報道）

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