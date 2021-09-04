Reddit擬美上市 估值或逾1170億

知情人士稱，Reddit的IPO時間和規模，將取決於市場條件。Reddit聘請顧問籌備IPO是此前未報道過的消息。Reddit行政總裁赫夫曼（Steve Huffman）近期向《紐約時報》稱，其公司計劃上市，但未決定上市時間。

Reddit於2005年創立，聚集了各式群組在留言板討論。由於散戶今年初湧向其留言板，討論有關美國電子遊戲零售商GameStop（美：GME）等網紅股的交易策略，令Reddit用戶急增。不過赫夫曼未公布去年底以來的用戶數據，最近期的資料已是去年10月，當時Reddit每日活躍用戶為5200萬，社群數量超過10萬。Reddit大部分收入來自廣告，第二季的廣告收入為1億美元，按年增長近兩倍。其主要投資者包括富達投資、紅杉資本和騰訊（0700）。

鎧俠計劃上市 棄與美企合併

此外，《日刊工業新聞》報道，全球第二大閃存晶片製造商——日本鎧俠（Kioxia，前身為東芝存儲）計劃進行IPO，放棄與美國硬碟行業巨頭西部數據（美：WDC）進行股權合併。報道稱，鎧俠押注股市在10月中的日本大選後上漲，因此準備在11月招股。鎧俠發言人重申，正考慮選擇適當時機，重啟2020年因中美貿易形勢緊張而擱置的IPO計劃。2018年貝恩資本牽頭的財團，以180億美元向東芝（日：6502）收購鎧俠股權，東芝仍保留40%股份。

（綜合報道）

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