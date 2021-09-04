疫情反彈 美職位增長7月最弱 聯儲局年底「收水」蒙上陰影

隨着美國的確診個案再次攀升，可能對復蘇步伐帶來影響。疲弱的就業報告，可能會為聯儲局的「收水」部署蒙上陰影，並可能推動美國白宮繼續加碼長遠的財政刺激措施。

美匯跌穿92 現貨金升1%

美匯指數昨晚一度跌穿92，現貨金升1%，升至每盎司1828美元左右。美股三大指數早段個別發展，道指及標普500指數微跌，以科技股為主的納指微升。美國10年期國債孳息升至1.33厘。

美國總統拜登將非農數據疲軟，歸咎於疫情傳播及大量美國人抗拒接種疫苗。求職網站Glassdoor的高級經濟師Daniel Zhao指出，上月的勞動力市場復蘇步伐被煞停，各行各業的招聘放慢，反映疫情仍然主導經濟的發展。過去半年，休閒及酒店業的非農職位，平均每月增長35萬，一直是職位增長的主要動力。不過該行業的非農職位在8月停滯不前，而該行業的失業率更升至9.1%。

上月零售業職位更減少2.9萬，反映涉及人與人之間互動的服務行業，招聘活動尤其疲弱。那些需要與人接觸的服務行業，上月延遲招聘。部分求職者也抗拒在疫情加劇之際，重返勞動力市場。上月因疫情緣故而無法工作人數增加約40萬人，總數達560萬人。不過由於8月是暑假季節，非農數據往往會大幅修訂。

司機不足 亞馬遜籲停篩查食大麻司機

因應疫情反彈，部分企業推遲員工重返辦公室的時間，令招聘活動延後。不過當前的美國勞動力市場仍有大量空缺。就業公司Indeed估計，美國現時約有1050萬個職位空缺，相信是美國勞動力市場的紀錄。部分企業繼續增聘專業、商業及物流等職位。上月的美國工人時薪繼續增長，按年升幅達4.3%，較預期高出0.3個百分點。把失業人口，加上就業不足的工人及放棄尋找工作的人士而計算出來的廣義失業率，由7月的9.6% 降至8月的8.9%。

8月的勞動參與率保持在61.7%不變，仍低於去年2月美國疫情惡化前的63.3%。美國的整體勞動人口，較疫情爆發前減少290萬，就業人數也較疫情前少560萬。彭博社報道，亞馬遜為緩和送貨司機不足的問題，建議其貨運的合作伙伴，停止篩查吸食大麻的司機，務求使應徵者增加。

大摩降第3季GDP增長預測至2.9%

疫情近期反彈，似乎削弱了美國消費者的信心，支出增長有所放緩。根據訂餐服務網站OpenTable的數據，在截至9月2日當周，出外用餐的人數與疫情爆發前的2019年同期相比，下跌9%。美國本月初一些失業救濟措施結束，但目前仍有320萬美國人失業至少半年，相當於失業人口的37.4%。隨着刺激措施減少，加上供應鏈陷入瓶頸，摩根士丹利（美：MS）的經濟師將美國第三季GDP增長預測，由6.5%大幅下調至2.9%。

（綜合報道）

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