京東近40億增持中國物流資產

每股作價4.35元 將觸發全面收購

值得留意的是，由於京東目前持有中國物流資產約10.64%股權，完成交易後將增至約37.02%，意味京東須提出全面收購，將該公司私有化。若全部可換股債券轉換，且股份要約獲悉數接納，則要約及買賣協議的最高現金代價將約為163.95億元。資料顯示，私募基金RRJ Capital持有中國物流資產21.94%、東穎投資持股3.3%及大家保險持股4.14%。

對於今次交易，市場早已傳出由ESR（1821）及京東物流（2618）組成的財團，正與中國物流資產就出售控股權一事進行談判，但因為估值問題而停滯不前。

另外，亦有消息稱，上述財團一直在與中國物流資產的大股東RRJ Capital磋商，同時已被要求提高報價。翻查資料，京東於2018年4月入股中國物流資產，公司當時向京東配售約3.21億股，每股作價2.8元，集資約8.99億元。