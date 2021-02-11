港PMI升至53.3 7年半最高

其中，產量與新增訂單量連升5個月，同踞多年以來高位，但供應鏈因疫情關係，未回復正軌，連續4個月出現收縮，8月供應商交付時間指數按月再下跌至46.6，顯示期內供應交付緊張的情况加劇，供應商需要延長交貨期，衍生價格飈升和原材料短缺問題。

港私營經濟連續7個月好轉

報告指出，由於本港疫情趨穩，整體營商信心轉強，企業較7月更看好未來12個月的產出前景，惠及就業水平突破3個月跌勢，維持穩定。新訂單增長帶旺採購活動，繼而推高投入品的庫存量。

IHS Markit經濟部副總監 Jingyi Pan 表示，受惠經濟和消費信心轉強，以及近期推出消費券等政策措施，促使訂單需求和產量攀上多年以來的「高位升幅」，上月整體業務前景亦顯著改善。

原材料貨源不足 促使供應商調高售價

雖然需求強勁，但供應鏈卻受到疫情的衝擊。Jingyi Pan 強調，供應鏈仍是8月報告的主調，供應商進一步延長交貨期，投入成本飈升，推動8月份產出價格「急劇飛漲」，並有迹象顯示，該些掣肘正為市場需求和產出「添壓」。

報告指出，由於原材料貨源不足，促使供應商調高售價，當中8月的採購價格的升幅，高於長期平均價。至於薪資通脹方面，達2019年6月以來最高速度攀升，主要與企業缺乏熟練人手有關。企業在投入品價格與薪資成本同時上升，持續加重整體投入成本，惟有將部分成本負擔轉移至客戶身上。