希瑪3.85億購愛康健齒科55%股權

未來或與本港牙科業務一齊上市

林順潮指出，眼科與牙科的客群類近，且愛康健原大股東已做了很多措施減低成本收窄虧損，未來希瑪將與愛康健配合發展，並開拓非關口地區，或在現有醫院或發展中醫院診所加開口腔科，預料表現將會好轉。

他又指出，若希瑪自行在內地開設口腔科或牙科，要走的流程好長，申請及籌備時間或需時2至5年，認為是次收購有助快速佈局大灣區。

林順潮：收購有助快速佈局大灣區

此外，集團計劃在2025年底旗下醫院總數增至50間，並在短期通過收併購及自然增長達至20間醫院，同時拓展至其他專科包括牙科或口腔科、腫瘤科等。至於本港牙科業務發展，他希望6個月內於本港18區均至少有一間「希瑪牙科」。

集團在今年8月分別以1800萬元收購本港一家腫瘤科診所的90%權益；以及與內地俗稱「OK鏡」（角膜塑形鏡）的鼻祖企業訂立協議，合組公司開展設計、生產和分銷「OK鏡」為主的兒童近視防控鏡片業務，由集團持有55%權益。