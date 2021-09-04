希瑪3.85億購愛康健齒科55%股權

【明報專訊】著名眼科醫生林順潮旗下的希瑪眼科（3309）昨宣布斥3.85億元收購內地牙科品牌愛康健齒科55%權益。希瑪主席兼行政總裁林順潮表示，愛康健客源60%來自香港，若非因疫情封關導致近一年半虧損，愛康健原大股東兼創辦人謝昔耀亦不願割愛一家快將可以上市的公司控股權。他不排除2至5年內將愛康健與本港牙科業務一齊上市，地點可考慮香港或內地。
未來或與本港牙科業務一齊上市
林順潮指出，眼科與牙科的客群類近，且愛康健原大股東已做了很多措施減低成本收窄虧損，未來希瑪將與愛康健配合發展，並開拓非關口地區，或在現有醫院或發展中醫院診所加開口腔科，預料表現將會好轉。
他又指出，若希瑪自行在內地開設口腔科或牙科，要走的流程好長，申請及籌備時間或需時2至5年，認為是次收購有助快速佈局大灣區。
林順潮：收購有助快速佈局大灣區
此外，集團計劃在2025年底旗下醫院總數增至50間，並在短期通過收併購及自然增長達至20間醫院，同時拓展至其他專科包括牙科或口腔科、腫瘤科等。至於本港牙科業務發展，他希望6個月內於本港18區均至少有一間「希瑪牙科」。
集團在今年8月分別以1800萬元收購本港一家腫瘤科診所的90%權益；以及與內地俗稱「OK鏡」（角膜塑形鏡）的鼻祖企業訂立協議，合組公司開展設計、生產和分銷「OK鏡」為主的兒童近視防控鏡片業務，由集團持有55%權益。