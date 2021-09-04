未來基金委3私募 拒透露機構名稱

陳振英：應每3個月交代收益

政府公告指，上述3家私募股權投資機構均以香港為總部，或在香港設立了一定規模的辦事處，惟未有透露機構名稱。財政司長陳茂波表示，相關機構均具備廣闊的視野及跨界別投資能力，每家現時管理逾千億港元資產，亦在投資「與香港有關連」項目方面有豐富經驗，相信「香港增長組合」長遠可提升本港生產力和競爭力。

本報曾就幾家機構詳情向當局查詢，政府發言人回覆指，由於這方面討論涉市場敏感資料，不便透露有關詳情。按外匯基金上半年報告，截至今年6月底，「未來基金」的存款為2050億元。即「香港增長組合」投資金額或涉及205億元。

經濟學家徐家健對本報稱，本港外匯儲備投資以往透明度較低，但「未來基金」原意為對香港未來作投資，屬長線投資，市民作為持份者理應有對投資組合等範疇的知情權。金融界立法會議員陳振英則認為政府對於是否作出披露有考量，加上此舉屬外匯基金投資一向做法，認為當局未有披露亦不為過。不過他指出大眾著眼點為投資回報、收益等，當局亦應效法外匯基金做法，如相關人士每3個月於立法會會議中，向議員以「大類別」披露「香港增長組合」的收益，以便監察。