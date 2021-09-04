女股神近清倉阿里巴巴 持股按周減逾95%

截至周四ARK基金僅持638股

科指昨跌1.07%，報6728點，仍受制下降軌。美團（3690）曾跌5.6%，收市跌3.47%，騰訊（0700）亦跌1.61%，小米（1810）逆市升0.4%。藍籌方面，大摩發報告唱好油股，中石化（0386）升3.16%，是升幅最大藍籌，中石油（0857）升2.33%，中海油（0883）升0.39%。

北水連續第8日流出

北水南下連續第8日流出，昨淨流出2.13億元。A股方面，上證綜指跌0.43%，深證成指跌0.68%，滬深300跌0.54%，創業板指跌1.17%。

另外，上交所昨調整港股通名單，納入和黃醫藥（0013）、快手（1024）、奈雪的茶（2150）、移卡（9923）等11隻股份，下個交易日生效。

同時，亦有7隻股份被調出，當中包括嘉華國際（0173）、上實控股（0363）、中國通信服務（0552）、遠洋集團（3377）及港華燃氣（1083）等 。