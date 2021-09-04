女股神近清倉阿里巴巴 持股按周減逾95%

【明報專訊】日前宣布將在2025年前累計投入千億元助力「共同富裕」的阿里巴巴（9988），遭有女股神之稱的Cathie Wood旗下ARK基金減持股份至接近「清倉」，基金截至周四（2日）僅持638股，按周減逾95%。阿里巴巴昨跌3.57%，收報164.9元，拖低恒指85點。恒指昨全日跌188點或0.72%，收報25,901點，至昨晚11時，恒指即月夜期報25,871點，低水31點。
截至周四ARK基金僅持638股
科指昨跌1.07%，報6728點，仍受制下降軌。美團（3690）曾跌5.6%，收市跌3.47%，騰訊（0700）亦跌1.61%，小米（1810）逆市升0.4%。藍籌方面，大摩發報告唱好油股，中石化（0386）升3.16%，是升幅最大藍籌，中石油（0857）升2.33%，中海油（0883）升0.39%。
北水連續第8日流出
北水南下連續第8日流出，昨淨流出2.13億元。A股方面，上證綜指跌0.43%，深證成指跌0.68%，滬深300跌0.54%，創業板指跌1.17%。
另外，上交所昨調整港股通名單，納入和黃醫藥（0013）、快手（1024）、奈雪的茶（2150）、移卡（9923）等11隻股份，下個交易日生效。
同時，亦有7隻股份被調出，當中包括嘉華國際（0173）、上實控股（0363）、中國通信服務（0552）、遠洋集團（3377）及港華燃氣（1083）等 。