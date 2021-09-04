強積金美股跑贏中港股25百分點 兩者差距破紀錄

明報記者 胡學能

晨星亞洲數據顯示，今年1至8月強積金美股基金累計回報20.22%，單計8月回報亦逾2.9%。歐股基金8個月累計回報有16%，8月份回報2.18%。累積8個月表現最差的是中國及大中華股票基金，負回報4.96%，港股基金年初至8月累積負回報4.56%，俱遠輸俗稱「懶人基金」的預設投資策略旗下核心累積基金。

個別基金表現方面，今年來表現最好是宏利的歐洲股票基金，累升逾27%（見表2），其次是宏利、匯豐、信安等的美股基金，均累升逾20%。今年以來表現最差是東亞（強積金）集成信託計劃的東亞中國追蹤指數基金，累蝕13.76%，匯豐/恒生強積金智選計劃的恒生中國企業指數基金也累輸13%。今年首8個月恒指累跌6.21%，但多隻中港股強積金基金都跑輸恒指。

永明：企業「交到功課」 資金持續流美股

永明資產管理首席投資策略師雷志海表示，美股基金及中港股票基金累計回報在今年餘下時間仍有機會擴大，美國經濟一直靠穩，企業盈利「交到功課」，基金資金持續流向美股。港股市盈率已回到過去10年平均以下，估值吸引，惟政治、政策因素是投資者對中港市場最大考慮，「外國投資者仍採取審慎、旁觀態度的情况短期不易見改變」。雷表示，歐股因企業上季業績整體佳，較美股吸引，強積金成員部署方面，歐股基金或較適合用現有帳戶結餘分配投資，未來供款部署則可考慮亞洲股票、港股基金。

駿隆：成員仍可繼續持有歐美股基金

駿隆集團常務董事陳銳隆指出，美國總統拜登現計劃3.5萬億美元的經濟援助方案，且美股上季公布盈利增長相當亮麗，下半年應還有上升空間，歐洲股市亦大致上有相若經濟利好因素，故成員仍可持有歐、美股基金。

恒傑保險業務僱員福利及個人理財產品總經理鍾建強則認為，內地頻傳對不同行業的監管消息，相信再有新消息時，市場已不如初期般驚奇，許多中港股票價格已低殘，料今年餘下時間，相關股票基金累計虧損或收窄。