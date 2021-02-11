匯控CEO：內地「共同富裕」不影響財富管理業務

他續稱，隨着中國各地推進城市化及消費增長，更多內地人開始思考財富管理，而當地中產階級冒起亦是不容錯過的巨大機遇。集團計劃向內地財富管理服務投入數十億美元，包括未來3至4年增加3000名財富管理人員，現時已招募600名。

祈耀年：制裁非「新鮮事」 內地仍銳意開放

訪問又提及，行政長官林鄭月娥有意將內地《反外國制裁法》，透過本地立法方式引進香港。祈耀年表示，近期有許多客戶查詢與制裁相關的事宜，惟集團過去多年亦面臨多個國家推出制裁措施，故他認為已非「新鮮事」，並強調目前內地仍銳意對外資開放當地金融銀行業務。

他補充稱，匯豐近年將發展重心放在亞洲，該行上半年有三分之二稅前盈利亦來自亞洲地區，惟暫未有計劃將集團倫敦總部遷移至香港。至於集團現時在內地、東南亞等地區亦正物色2至4宗「補強收購」，總價值涉約6億美元（約46.68億港元），以建立業務能力。