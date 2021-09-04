壹傳媒收聯交所函件 稱保留隨時除牌權利

聯交所：未刊發年度業績 未能監察

函件指出，因為壹傳媒未能刊發2021年度業績，聯交所未能監察該公司的業務活動、經營狀况及財務表現，以評估其是否遵守其在《上市規則》第13.24條的持續上市責任。而壹傳媒的董事（包括仍對公司有重大影響的前任董事）可能未能履行誠信責任及應有技能、謹慎和勤勉行事的責任等等。加上壹傳媒被多個政府部門調查及聲稱涉及的罪行等，聯交所指上述多件事件可能引起壹傳媒是否仍然適合繼續上市的問題。

函件又指出，上市公司停牌超過18個月，則聯交所可能取消其上市地位，而壹傳媒的停牌期限將於2022年12月16日屆滿。倘壹傳媒屆時未能復牌，則上市科將建議上市委員會着手取消其上市地位，並保留聯交所於其認為合適的時候隨時將壹傳媒除牌的權利。

聯交所認為壹傳媒應制定復牌指引，包括根據上市規則刊發所有尚未公布的財務業績及處理任何審計修訂；證明公司已遵守《上市規則》第13.24條；證明公司的業務及事務於遵守適用法律的情况下進行等等。