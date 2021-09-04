雷軍終止基金會控制權 持股小米首低於10%

基金會持B類股份值逾78億

該基金會共持有小米逾3.08億股B類股份。按昨日收市價計，雷軍基金會手上的小米股份，涉值78.23億元。完成申報後，雷軍在小米的持股數目因此由原先超過21.7億股，降至只有18.62億股；持股比例則由原先的10.63%，降至9.12%，減少1.51個百分點。雷軍在小米的持股，因此首次降至10%以下。

7月雷軍向兩基金會捐贈股份

較早前內地推動共同富裕舉措，包括雷軍等在內的富豪，均響應政策。此前已有報道指出，他向兩家慈善機構捐贈約6.16億股小米股份，不過未知他今次終止持有雷軍基金會的控制權，是否與此事有關。小米昨日股價收報25.4元，升0.39%。

翻查資料顯示，雷軍捐贈小米股份的過程分兩步走。根據小米在7月16日的公告，雷軍已通知他們，他已分別向小米基金會及雷軍基金會捐贈各約3.08億股該公司的B類股份，共6.16億股，兩家基金會均為香港《稅務條例》第88條屬公益慈善機構。兩家基金會均會將所得款項用作公益用途。到昨日的股權披露上，進一步顯示雷軍已終止在雷軍基金會的控制權。