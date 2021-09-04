科創板推出兩年 大型境外上市科企未回歸

中證監收緊審批 部分企業撤回申請

此外，科創板上市審批亦有爭議，吉利汽車（0175）去年6月宣布申請科創板上市，9月通過上交所上市委員會審批，及後未有進展，至今年6月撤回申請；京東（9618）分拆金融科技公司京東數科亦撤回上市申請。外媒曾披露，中證監收緊科創板審批，改為支持高端設備製造等「硬科技」公司上市，中證監對吉利和京東數科是否滿足「科技創新」存有疑問。兩年以來，科創板累計412家公司通過上交所上市審議，但截至上周只有352家獲得中證監同意註冊。

據上交所數據，上周科創板成交額3034億元（人民幣‧下同），是上交所主板成交的8.97%。上市公司332家是主板兩成，科創板企業規模較小，總市值5.02萬億元，只有主板的11.12%。