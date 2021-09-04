科創板推出兩年 大型境外上市科企未回歸

【明報專訊】國家主席習近平周四晚在中國國際服務貿易交易會全球投資服務貿易峰會上宣布成立北交所。同樣是開幕演說，習近平2018年首屆進博會宣布，在上海設立科創板，試行註冊制，中證監將部分權力轉移至上交所，改以信息披露為核心，被視為制度放寬；科創板容許同股不同權、已在境外上市企業及未有盈利企業上市，當年有論者認為將威脅實行同權不同權改革的港交所（0388），但科創板推出兩年，未有大型境外上市科企回歸。
中證監收緊審批 部分企業撤回申請
此外，科創板上市審批亦有爭議，吉利汽車（0175）去年6月宣布申請科創板上市，9月通過上交所上市委員會審批，及後未有進展，至今年6月撤回申請；京東（9618）分拆金融科技公司京東數科亦撤回上市申請。外媒曾披露，中證監收緊科創板審批，改為支持高端設備製造等「硬科技」公司上市，中證監對吉利和京東數科是否滿足「科技創新」存有疑問。兩年以來，科創板累計412家公司通過上交所上市審議，但截至上周只有352家獲得中證監同意註冊。
據上交所數據，上周科創板成交額3034億元（人民幣‧下同），是上交所主板成交的8.97%。上市公司332家是主板兩成，科創板企業規模較小，總市值5.02萬億元，只有主板的11.12%。