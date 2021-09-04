北交所吸未盈利中小企 從新三板升級 時隔30年再設新交易所 門檻較滬深低

明報記者 歐陽偉昉

目前新三板設有3個等級，按上市要求由低至高為「基礎層」、「創新層」和「精選層」。其中精選層在去年成立，企業要從下級市場「升班」，需要符合市值、營業收入、研發開支佔比等不同的要求。目前精選層共有66家公司掛牌，受消息刺激，昨日有7家公司股價上升逾兩成。此外，創新層和基礎層分別有1250家和5983家公司掛牌。

中證監：投資者以合資格機構為主

目前精選層掛牌滿一年的公司，若符合深交所創業板或上交所科創板上市條件，可以申請轉至該兩板上市，不過該兩板的上市要求均遠高於企業升班至精選層的條件（見表），可見北交所成立後，市值較小的企業將容易成為其上市公司。周貴華表示，北交所的定位為服務創新型中小企業，服務對象更早、更小、更新，投資者會以合資格機構為主，因此定位和投資者結構與滬深交易所有所不同。此外，新三板向滬深轉板的機制仍會繼續。

北交所將試行發行註冊制

至於建議中的北交所制度內容，周貴華表示，北交所將試行發行註冊制，各項安排與科創板、創業板保持一致，例如將會實行公司制，設立股東會、監事會等。北交所對發行價格、規模等不會作行政干預。而在股權制度、股份減持等有差異化的制度安排。中證監非上市公眾公司監管部副主任楊喆表示，北交所不設首日升跌幅限制，翌日起的升跌限制則為三成，較創業板和科創板的兩成為多。

分析：解決中小企融資困難 促進經濟

景順中國A股高級投資組合經理劉徽認為，政策主要目的是為解決中小企融資困難的問題，北交所將提高新三板的交易流動性，並鼓勵更多中小企在北交所上市。中小企通過直接融資渠道獲得支持，將有助促進中國經濟，因為中小企聘用中國大部分勞動力。

中金公司發表報告指出，北交所的定位幫助中小企業發展，特別是「專精特新」企業的發展，相關企業可能受到資本市場的關注。北交所設立意味資本市場迎來新的發展格局，精選層升級所帶來的融資、交易等層面變化，將利好相關金融機構的發展，建議重點關注券商和創投類型企業。