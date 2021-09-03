羅勛：經濟增長最大風險是通脹而非Delta

基於對Delta變種病毒進一步傳播的憂慮，美國就業和失業等領域的數據變化或將影響投資者配置並推動市場拋售。然而，市場面臨的更大風險是，通脹壓力並不像大多數觀察人士所認為的只是暫時現象。持續的通脹將導致成本上升和工資縮水，從而拖累公司盈利，導致各國央行提高利率，進而對股市造成負面影響。

料中期股票有優異表現

還有一種風險是，各國央行對通脹反應過慢，加息過快，從而導致股票的倍數和估值出現修正。此外，如果美國企業稅率按照提案上調至28%，亦將拖累公司盈利預期。然而，世界各地的疫苗製造商持續努力研究增強疫苗的方法，讓我們更加相信他們將能夠加強抵禦病毒變體的保護能力。在我們看來，因為一些經濟體比其他經濟體需要更長的時間反彈，因此Delta變種病毒更有可能推遲而非阻礙環球增長，從而延長現有的復蘇周期。

經濟的逐步恢復正在改善供應鏈的限制，政府可能採取針對性的封鎖措施控制病毒爆發。 而且，各國央行已經對通脹形勢的轉變保持警惕，並準備在問題完全顯現之前採取預防措施。在宏觀經濟環境的支持和公司盈利強勁增長的推動下，我們預計中期股票會有優異表現。

儘管如此，投資者仍應採取平衡的策略，因為我們預計，股票市場將在有利於增長型、價值型、周期型和防禦型股票的階段之間，間歇性來回波動。

在宏觀經濟數據不如人意的月份中，增長型（技術、通訊服務）和防禦型（醫療）股票應表現良好，在經濟數據超出預期的月份中，價值型（金融、大宗商品）和周期型（工業）股票應受惠。

安本標準投資管理亞太區多元資產解決方案部投資總監

[羅勛 基金特區]