THE HOLBORN開放式戶220呎起 最快下周開價

恒基物業營業（二）部總經理韓家輝表示，THE HOLBORN鄰近港鐵太古站，戶型由開放式至3房，屬毗鄰太古城一帶罕有的細單位戶型。標準戶樓層有3部升降機，一層設有17伙。全盤提供142伙開放式單位，佔全盤34%，實用面積220至237方呎；242伙1房單位，佔57% ，實用面積253至314方呎；24伙2房單位，佔6%，實用面積452方呎；另外備有特色戶12伙，實用面積200至571方呎。當中最細的標準單位3樓以上的A8室，實用面積220方呎，開放式間隔，向北面，入門左方為浴室，開放式廚房貼近露台。

堅道73號項目最快下月推涉180伙

韓續指，THE HOLBORN銷售已進入直路，昨日已上載樓書，示範單位工程本周內完成，料下周對外開放，其中示範單位包括一對1房示範單位，以及一個2房清水示範單位。此外，同系大角嘴利奧坊第4期最快今年底推出，提供逾600伙；港島半山堅道73號則設有180伙細單位，最快下月推出，現正開始進行示範單位工程。