揚海9日累收3750票 超額19倍

3盤明共推600伙應市

作為焦點新盤的揚海，明天首輪以價單發售188伙，實用面積341至955方呎，折實價1079.92萬至3633.84萬元，整體折實均呎3.2萬元，另12伙四房大戶以招標形式發售。

至於恒地（0012）THE HENLEY III，明日首輪開售100伙，過去7日累收901票，超額8倍；恒基營業（一）部總經理林達民表示，相信項目到今晚截票可累收逾千票。林又稱，不排除下周進行次輪銷售，而明天揀樓將設大手客時段，A組最少購1伙500方呎以上單位，或不可多於4伙單位。

HENLEY III今截票料收約千票

新地天水圍Wetland Seasons Bay方面，經前兩輪銷售已經累沽約620伙，明日第三輪再開賣300伙，過去5日累收逾5000票（以向隅客重新入票、即俗稱「復活票」為主），以價單開售285伙計超額16.5倍，另15伙以招標發售。

雖然市場聚焦明天3盤對撼，但其他一手餘貨仍錄成交。信置（0083）系樓盤昨合共售約6伙，4伙來自與會德豐等合作的西南九龍長沙灣維港滙系列，單位實用面積315至489方呎、屬1房和2房戶，成交價897.3萬至1444.14萬元、實呎2.84萬至2.98萬元。

另外，同系旺角ONE SOHO，以631.3萬元售出8樓B8室，實用面積262方呎開放式戶、實呎2.4萬元。

信置系樓盤昨共售6伙 維港滙佔4伙

另中銀香港（2388）與信置合作，推出綠色按揭計劃，為信置已獲「綠建環評」鉑金級或金級認證的住宅項目的準買家，提供全數碼化及無紙化按揭服務，整個按揭貸款申請流程至日後的帳單管理均於線上處理，而信置旗下已獲「綠建環評」鉑金級或金級認證的項目，包括觀塘凱滙、維港滙系列、ONE SOHO、SILVERSANDS。