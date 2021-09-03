經濟

香港地產

包浩斯1.26億沽九龍灣工廈一籃子物業

【明報專訊】疫情嚴重打擊零售市道，本地知名服裝品牌包浩斯（bauhaus）（0483）亦沽貨套現。包浩斯昨公布，以1.26億沽出九龍灣啟祥道9號信和工商中心5樓1至40號工場及9號儲物室，以及地庫P39號車位及L9號貨車位，交易以售後租回形式進行，每月租金41.6萬元，即新買家租金回報約4厘。該物業一直為集團香港總辦事處，物業經是次售出後將繼續用作集團辦公室、倉庫及停車場。資料顯示，包浩斯2004年2月1040萬元購入上述物業，持貨逾17年，帳面獲利1.156億元或逾11倍。買家為嘉隆（香港）有限公司，董事姓名為普通話拼音，料內地客。

持貨17年 帳面勁賺逾億

另一方面，市場亦錄名人入市個案，土地註冊處顯示，觀塘勵業街5號振業工業大廈8樓及10樓C室，上月中分別以2760萬元易手，兩單位面積同約3650方呎計，呎價7562元，即兩伙共涉資5520萬元，買家為凱優有限公司（BEST WINNER CORPORATION LIMITED），公司董事為晶苑地產董事羅正達（LO, CHING TAT NICHOLE），不排除購入作投資之用。

隨着工商物業市道回勇，發展商亦趁勢重推工商物業餘貨。中原工商部分區營業董事葉宇政表示，新地（0016）石門安耀街5號W LUXE近日重新推售15個單位，並隨即售出10伙，套現近6000萬元。他續稱，現時已推出而未發售的單位尚餘5伙，建築面積由約406至533方呎不等，售價由約539萬元起，平均呎價由約1.23萬元起。翻查資料，新地2018年10月以樓花形式推售W LUXE，曾吸引投資者大手入市，其中一組買家斥資逾1.29億元購入該廈頂層連天台，呎價逾1.9萬元。

相關字詞﹕新地 羅正達 晶苑地產 包浩斯

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