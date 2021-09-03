包浩斯1.26億沽九龍灣工廈一籃子物業

持貨17年 帳面勁賺逾億

另一方面，市場亦錄名人入市個案，土地註冊處顯示，觀塘勵業街5號振業工業大廈8樓及10樓C室，上月中分別以2760萬元易手，兩單位面積同約3650方呎計，呎價7562元，即兩伙共涉資5520萬元，買家為凱優有限公司（BEST WINNER CORPORATION LIMITED），公司董事為晶苑地產董事羅正達（LO, CHING TAT NICHOLE），不排除購入作投資之用。

隨着工商物業市道回勇，發展商亦趁勢重推工商物業餘貨。中原工商部分區營業董事葉宇政表示，新地（0016）石門安耀街5號W LUXE近日重新推售15個單位，並隨即售出10伙，套現近6000萬元。他續稱，現時已推出而未發售的單位尚餘5伙，建築面積由約406至533方呎不等，售價由約539萬元起，平均呎價由約1.23萬元起。翻查資料，新地2018年10月以樓花形式推售W LUXE，曾吸引投資者大手入市，其中一組買家斥資逾1.29億元購入該廈頂層連天台，呎價逾1.9萬元。