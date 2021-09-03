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廖創興家族個多月連辣稅近億掃5伙住宅

【明報專訊】除了有財團加快收購市區舊樓外，本地老牌家族成員亦繼續進行掃貨行動，其中廖創興家族廖烈武妻子廖陳嘉綿，過去一個多月連斥近1億元（連同稅款）入市，包括購入愉景灣4個二手單位。另西半山殷樺花園一個連天台特色戶，以2470萬元、實呎29,335元售出，創屋苑成交價及呎價新高。

上月5391萬購愉景灣4伙 付辣稅808萬

土地註冊處顯示，廖陳嘉綿（LIU CHAN, CARMEN）上月以5391萬元連掃愉景灣共4個二手單位，全部位於第四期蘅峰，分佈於倚濤軒及碧濤軒，實用面積1108至1347方呎，全屬3房戶，成交價1220萬至1498萬元，實呎約1.05萬至1.13萬元，4伙全部需付樓價15%雙倍印花稅，即由183萬至224.7萬元，共涉約808萬元稅款。

事實上，廖陳嘉綿7月份曾以首置身分斥3300萬元購入樓齡逾60年的西半山羅便臣花園大廈一個實用面積1578方呎的中層D室3房戶，實呎20,913元，創屋苑成交價及呎價新高，若連同最新購入的愉景灣單位，即陳嘉綿約一個多月共以9640萬元（連同樓價及稅項）入市。

殷樺花園特色戶高見2470萬 實呎逼3萬

另外，中原高級營業董事李詠欣表示，殷樺花園2期頂層連天台特色戶，實用面積842方呎，連約679方呎天台，3房套間隔，享維港海景，以2470萬元沽出，實呎29,335元，創屋苑成交價及呎價新高。原業主1996年以880萬元買入上址，持貨25年，帳面獲利1590萬元或1.8倍。

殷樺花園對上成交價及呎價紀錄為去年中以2300萬元易手的1期頂層連天台戶，實用819方呎，實呎28,083元，即新紀錄較舊紀錄分別高約7%及約4%。

天巒再錄蝕讓 單號屋賣家實蝕兩成離場

不過，上水天巒再錄蝕讓成交。中原地產市務經理譚永康表示，天巒琉森大道單號屋，實用面積2774方呎，以6000萬元沽出，實呎21,629元。原業主2010年7088萬元購入，帳面蝕讓約1088萬元，若連同使費計料實蝕約1450萬元或兩成。

相關字詞﹕天巒 殷樺花園 羅便臣花園大廈 愉景灣 創興銀行 廖陳嘉綿

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