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曾志偉售界限街舊樓 19年賺2780萬 樓齡逾60年 恒和斥1.85億收購6伙

【明報專訊】九龍市區舊樓屢獲財團收購，帶挈部分業主勁賺，其中恒和集團（0513）最新以1.853億元，收購逾60年樓齡的九龍界限街164號及164A號共6個單位，包括以3200萬元向藝人兼電視廣播（0511）副總經理（綜藝、音樂製作及節目）曾志偉及相關人士收購的一個地下物業，帶挈他19年間帳面勁賺2780萬元或6.6倍。

明報記者 甘潔瑩

恒和集團昨公布，該公司以1.853億元收購九龍界限街164號及164A號共6個物業，當中界限街164號地下，收購價3200萬元。據代理指出，有關物業面積約1600方呎，呎價即約2萬元水平。資料顯示，物業由金祐置業有限公司在2002年以420萬元購入，該公司董事包括曾寶儀（TSANG PO YEE）等，即曾志偉的女兒；而通告指該物業最終實益擁有人為曾志偉。物業現時以月租3.5萬元租出，以曾志偉2002年420萬元購入價計，租金回報逾10厘。若以是次恒和收購價計，即曾氏等持貨19年，帳面獲利2780萬元或6.6倍。

物業3.5萬租出 租金回報逾10厘

事實上，曾志偉過往持有不少物業，如今次售出界限街物業之金祐置業有限公司，1988年便以403萬元購入西貢清水灣彩濤別墅一幢實用1789方呎洋房，去年底曾有傳以約1億元、即實呎約5.6萬元售出，惟至今仍未有登記成交或轉名紀錄。另該公司2004年3月曾以95萬元購入跑馬地山村道怡豐大廈一個開放式單位，同年12月以110萬元售出，持貨9個月帳面獲利15萬元或逾15%。

此外，恒和今次收購之物業中，界限街164A號2樓單位，由曾志偉友好、香港足總名譽副會長余錦基之胞弟余錦遠持有，現收購價2800萬元，物業由余錦遠父親余伯玖早於1965年以10.5萬元購入，其後多次內部轉讓，1990年落入余錦遠名下，若以1965年該家族購入價計，持貨56年，帳面勁賺2789.5萬元，升幅高達266倍。上述界限街164號及164A號為樓齡逾60年的物業，位於喇沙小學對面，鄰近嘉里（0683）現正推售的喇沙利道10號瀚名。恒和指收購符合集團整體發展策略，該項目周邊為名校林立的低密度豪宅區，具發展潛力，可發展為豪宅項目。

佳明3.2億購土瓜灣炮仗街地盤

另一方面，佳明集團（1271）公布，以3.2億元向德祥地產（0199）購入土瓜灣炮仗街41、43及45號地盤，若以可建樓面約31,330方呎計，每方呎樓面地價10,214元，料興建一幢低層設有商舖之住宅大樓。佳明集團營業及市務總監顏景鳳表示，上述地皮屬舊契項目，不受預售樓花同意書的規限，增加銷售彈性，最快明年中推售。

相關字詞﹕顏景鳳 舊樓收購 炮仗街41、43及45號 佳明集團 恒和集團 曾寶儀 曾志偉 界限街164號及164A號

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