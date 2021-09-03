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張兆聰：醫藥股可追落後 中生製藥博反彈

【明報專訊】恒指連升4日，26,000點之上開始好淡爭持，科技股衝高回順，但整體成交金額仍算多。新能源大爆發，二線股如新特能源（1799）、高速傳動（0658）等暴漲20％以上，電力設備亦落鑊，東方電氣（1072）升18.6％。醫藥股、生物科技股低位回穩，部分股份更出現頗強力反彈，會是尋找追落後的板塊之一。

工業股僅上游企業強勢

科技股領導港股反彈，但昨日衝高回落，26,000點開始有獲利沽壓。科技股沒有特別利好，暫時設局仍是超賣反彈，反彈過後就會轉趨波動。資金開始板塊輪動，早前是汽車和鋰電股大升，近期則到新能源股、電力股、電力設備股等發力。另外，周期股非常強勢，「明報數據庫」追蹤的行業中，煤炭、建材、原材料、金屬及礦石分別排名第3至第6名。從中期業績來看，盈利強勢的若非國策受惠股的硬科技，便是上游企業，工業利潤更多由上游企業賺走，中下游則相當艱難。近期出口訂單PMI跌至收縮區域，情况更難樂觀。

全球經濟復蘇仍是初期或中期，但股市估值已處於經濟極度景氣時的峰值。氾濫的流動性將一切資產價格推至極高水平，是否泡沫不重要，重要的是聯儲局堅持放水，股價就很難下跌，更多是內部快速板塊輪動。只要並非市場不屑一顧的三儍（即內銀、內險、內房）等，跌多了仍有出頭天，大幅調整過後的醫藥股是追落後的好選擇。

部分醫藥股似有資金試水溫

醫藥股過去兩個月大幅回落，主要受政策風險影響。先是7月初國家藥監局藥審中心（CDE）發布一則「關於公開徵求《以臨牀價值為導向的抗腫瘤藥物臨牀研發指導原則》意見的通知」，對藥物臨牀對照試驗提出兩項要求，市場擔心是打壓的前奏；8月下旬則傳出國家正醞釀生物製劑推行集採，消息令醫藥股和生物科技股持續受壓，跌幅動輒達30％以上，而內地龍頭股恒瑞醫藥，年初至今更是跌近60％。

每次集採都會衝擊醫藥股，但只要創新藥充足，藥企還是能維持收入盈利增長，往往集採過後股價便反彈，昨日也見部分醫藥股有不俗的升幅，似有資金開始試水溫博反彈。由於生物製劑集採暫時仍未有消息，現階段入市較投機。

若選股以走勢為準則，傳統醫藥股也普遍出現雙底回升形態，例如中生製藥（1177）就出現MACD雙底背馳，現價貼近清晰的止蝕水平，可以試博反彈。

張兆聰

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