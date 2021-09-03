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經濟
2021年9月3日星期五
技術取勝
投資策略
阿里4年投1000億撐共同富裕 彭博統計：至少73上市公司發文響應政策
習近平倡建北京交易所 以新三板為基礎
科指挑戰下降軌 騰訊仍受制500元
內地評級機構降恒大債評級 稱現金流趨緊張 盈利恐大幅惡化
幣安美國擬3年內上市 星同日下令停業
中手游挺網遊新政 稱令學生專心讀書
小米汽車團隊曝光 僅1人具汽車業背景
內銀房地產貸款質素急惡化 中行減值率急升至4.91% 分析：明年續升
分析：內銀讓利 同時保貸款增長
穆迪降中國房產業展望至負面
合興停牌 分析：或涉私有化 洪氏家族持股近75% 街貨市值約1.15億
foodpanda網上超市 引入屈臣氏30分店
匯控前行政總裁范寧 本月底掌英國基建銀行
瞿秋平辭任海通證券董事兼總經理
蘋果明年起允第三方付費 限Spotify等媒體Apps 換日本結束調查
YouTube Music付費訂戶破5000萬
台媒：Apple Car料2024量產
張兆聰：電力設備潛力大 東方電氣候低吸
方保僑：手機市場重新洗牌
技術取勝：比亞迪支持位在50天線
盧駿匡：美股大牛巿 易炒過港股
張兆聰：醫藥股可追落後 中生製藥博反彈
周顯：恒大債跌到1毫才值博？
譚新強：今天美國培植塔利班 會否變成明天的拉登？
湯文亮：昭君出塞與港人移民
盧楚仁：從虛幣看加熱煙「管」與「理」
曾志偉售界限街舊樓 19年賺2780萬 樓齡逾60年 恒和斥1.85億收購6伙
廖創興家族個多月連辣稅近億掃5伙住宅
包浩斯1.26億沽九龍灣工廈一籃子物業
揚海9日累收3750票 超額19倍
THE HOLBORN開放式戶220呎起 最快下周開價
羅勛：經濟增長最大風險是通脹而非Delta
技術取勝：比亞迪支持位在50天線
【明報專訊】華潤啤酒升破阻力區（圖）
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