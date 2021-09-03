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方保僑：手機市場重新洗牌

【明報專訊】每年夏天8月、9月，都是各大手機生產商推出旗艦手機的季節，然而三星（Samsung）今年卻決定暫停推出Galaxy Note系列，並全力催谷摺疊式屏幕5G手機Galaxy Z Fold3及Galaxy Z Flip3，全面迎戰蘋果（Apple）將在本月底推出的新iPhone。Samsung以摺疊式屏幕5G手機為主打，有別於以往推出傳統智能手機，有報道指Samsung認為摺疊式屏幕手機的發展已趨成熟，可以進入主流市場，於是藉以摺疊式屏幕這項幾乎是獨家科技的「武器」，去挑戰預計今年在硬件規格上沒有太大改變的新iPhone，希望可以在市場打開一個缺口，讓摺疊式屏幕手機進佔高階手機市場。

三星力谷摺屏機挑戰iPhone

智能手機三甲位置除了Samsung及Apple之外，昔日還有華為，不過近年華為被美國政府制裁，無法如常向美國科技企業取得足夠零件及科技，導致其在市場上的銷售量大跌；緊接其後的小米自然「漁人得利」，在多個市場上進佔三甲，甚至開始挑戰Samsung及Apple的龍頭地位。小米一向以性價比推銷智能手機為主，所以亦只能以銷量數量最接近高階手機的Samsung及Apple，但實際銷售額方面似乎仍有一段距離。

晶片短缺日益嚴重

疫情後電子消費產品銷量飈升，導致晶片短缺的問題日益嚴重，亦直接影響智能手機市場的銷售量，就算強如Apple，也不能要求晶片生產商台積電，確保能夠在限期前提供所需的晶片，亦可能導致新iPhone的產量不穩定，加上早前河南鄭州等地方遭受大暴雨嚴重破壞， Apple的生產線據聞也因此受影響，且看看Apple是否會如期在9月底推出新iPhone。雖然Samsung設有自家廠房生產晶片，不過主要手機晶片仍是依靠Qualcomm，而Qualcomm也主要是依靠台積電生產晶片，所以高階晶片短缺問題，樽頸主要是台積電，雖然其已經增加產能，但是廠房及機器需要一至兩年才能夠到達生產要求的水平，晶片短缺問題似乎還需要多待一段時間才能解決。

其他採用Qualcomm晶片的智能手機生產商，也開始轉向訂購台灣的MediaTek晶片，而中國內地也不斷希望研發自家晶片供智能手機使用，不過路途亦非常遙遠。智能手機競爭白熱化，究竟當疫情真正退卻後，手機生產商的排名會否再次被改寫？

[方保僑 方玄百理]

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