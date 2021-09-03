台媒：Apple Car料2024量產

該報道稱，鋰電池是電動車最昂貴的零件，Apple Car團隊的亞洲之行，造訪的核心對象極可能以鋰電池供應鏈為主。韓國現代汽車（韓：05380）今年初曾傳出與蘋果在Apple Car項目合作，最快於2024年在美國啟動生產，現代之後否認了消息。蘋果據稱也在研究於2024年推出「單體電池」（MonoCell）的新技術，用在蘋果汽車產品。蘋果股價早段升約1%。

美首申領失業救濟人數降

美國就業市場持續改善，在截至8月28日當周，美國首次申領失業救濟人數按周減少1.4萬，人數降至34萬，是美國去年3月疫情惡化以來的新低。道指早段升約150點，標普500指數及納指早段創新高。歐元區7月生產者物價指數（PPI）按月升2.3%，創歷史新高。部分分析預期，歐洲央行會在年底宣布「收水」計劃，歐元兌美元在1.186的1個月高位徘徊。美元偏軟，加上美國原油庫存跌幅比預期大，刺激國際油價午夜前升逾2%。紐約期油升穿每桶70美元，布蘭特期油升穿每桶73美元。

（綜合報道）

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