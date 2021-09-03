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YouTube Music付費訂戶破5000萬

【明報專訊】《金融時報》引述消息人士稱，Alphabet（美：GOOG）旗下的串流音樂服務「YouTube Music」在8月的付費訂戶邁進5000萬大關，反映其在串流音樂領域面對Spotify（美：SPOT）、亞馬遜（美：AMZN）及蘋果（美：AAPL）夾擊，仍站穩陣腳。YouTube的串流音樂服務在2018年才推出，起步較其他對手遲，去年10月的付費訂戶突破3000萬人，至近期訂戶人數更急速上升，反映其服務需求大增。

大摩曾估明年才達2500萬訂閱用戶

YouTube串流音樂的訂戶增幅，令華爾街始料不及。摩根士丹利（美：MS）分析師曾預計，到2022年其付費訂戶只有2500萬。作為主要的影視平台，YouTube存在一些未經授權的音樂內容，令唱片業界感到不滿。為發展串流音樂業務，YouTube特別請來華納前音樂高層Lyor Cohen加盟，推動部分用戶為YouTube Music的內容付費，以修復與唱片業界的關係。

深受Z世代歡迎 吸新興市場關注

付費訂戶人數急增，反映每月10美元的YouTube Music服務及每月12美元的YouTube Premium需求強勁。分析機構Midia Research的顧問馬利根（Mark Mulligan）表示，YouTube Music深受Z世代（1990年代末至2010年代初出生的人）歡迎，就像Spotify備受千禧世代（1980年代至1990年代出生的人）追捧。馬利根形容，YouTube Music是串流媒體音樂訂閱市場的成功例子，吸引到新興市場及年輕用戶的關注。

2008年推出的Spotify，在今年次季末的付費訂戶達1.65億。至於2015年推出的蘋果（Apple Music）及2016年推出的亞馬遜（Amazon Music Unlimited），據Midia Research估計，在今年首季末的付費訂戶分別有7800萬和6300萬。

在過去12個月，YouTube已向音樂版權擁有者支付超過40億美元，這筆費用當中，30%來自訂閱費，其餘為廣告收入。相比下，Spotify去年向版權擁有者支付了50億美元。

（綜合報道）

[國際金融]

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