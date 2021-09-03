蘋果明年起允第三方付費 限Spotify等媒體Apps 換日本結束調查

蘋果明年起實施的App Store新規，將針對提供報章、雜誌、書籍、影音等數碼內容的軟件，但不適用於熱門遊戲《要塞英雄》（Fortnite）的開發商Epic Games提出的反壟斷訴訟。換言之，蘋果在遊戲軟件方面的利潤暫未受動搖。

蘋果在其網站稱：「與日本公平貿易委員會達成共識，允許媒體軟件的開發商分享一個網站連結，幫助用戶設置和管理他們的帳戶。」日本公平貿易委員會的聲明稱，蘋果作出的調整，將消除涉嫌違反《反壟斷法》的行為。

相關調整消除涉違反壟斷法行為

分析認為，蘋果的讓步其實相當輕微，因為這些媒體軟件一直設法避免繳交「蘋果稅」，例如iOS用戶目前可在App Store下載Netflix、Hulu或Spotify等串流媒體軟件，但事先須在官方網站進行訂閱。亞馬遜的Kindle也不讓iOS用戶在App Store購買書籍，必須透過移動瀏覽器（mobile browser）購買。蘋果之所以對媒體軟件網開一面，是因為這些媒體軟件的開發商，通常不提供應用內購買的數碼商品和服務，App Store基本上無法向它們抽佣。

換言之，蘋果只是容許媒體軟件的訂戶，透過應用內連結登入現有帳戶，而Spotify等媒體軟件仍不能在不被蘋果抽佣的情况下，在App Store銷售訂閱產品和服務。蘋果強調，通過其App Store進行應用內購買「仍是最安全和最值得信賴的支付方式」。

蘋果過往一直強制第三方軟件開發商採用其應用內支付系統作為軟件上架的條件，並禁止軟件開發商將用戶引導至App Store以外的支付選項，但這做法近年在多國備受質疑。韓國國會本周已通過法案，禁止蘋果等應用商店，強制軟件開發商使用其應用內購買系統。

此外，蘋果上月底亦宣布修改App Store規則，容許軟件開發商把蘋果iOS生態系統以外的其他支付方式告訴用戶，以換取與美國開發商的集體訴訟達成和解，但這和解協議內容，並不涉及蘋果與Epic Games之間的反壟斷訴訟。

WhatsApp違GDPR遭罰逾20億

此外，愛爾蘭監管機構昨以違反歐盟《通用數據保護條例（GDPR）》為由，向facebook（美：FB）旗下WhatsApp判罰2.25億歐元（約20.7億港元）。愛爾蘭資料保護委員會（DPC）質疑，WhatsApp未充分向歐盟公民交代如何收集及使用個人數據，以及WhatsApp與fb之間如何共享數據。WhatsApp準備對判罰提出上訴。

（綜合報道）

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