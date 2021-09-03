合興停牌 分析：或涉私有化 洪氏家族持股近75% 街貨市值約1.15億

明報記者 周綺琪

合興昨日以香港公司收購及合併守則、待刊發內幕消息為由，宣布暫停買賣；相關條例規管公司作收購、合併、私有化和股份回購活動。據聯交所資料，集團目前仍由香港吉野家獨家代理洪氏家族控制，包括行政總裁洪明基持有35.34%股權，其叔父洪克協家族持有39.02%股份，為集團單一大股東，即洪氏家族合共持股74.36%。

涉收購合併守則 待發內幕消息

不過，自2019年反修例運動期間，洪明基公開表態支持警方，引起網民呼籲抵制，導致本地吉野家生意大受影響，當時更一連有10間分店結業。同時集團股價不斷「尋底」，由2019年平均0.15元，「插水」近七成至昨日停牌前收市價0.046元，淪為仙股；目前市值則約4.6億元。按洪氏家族持有約75%股份計，街貨市值近1.15億元。

合興本周二（8月31日）收市後公布，截至今年6月底止業績，中期轉虧為盈賺869.8萬元（人民幣‧下同）。其中吉野家品牌收益錄得7.41億元，按年升34.4%；並佔集團總收入約83.8%。連同另一品牌「冰雪皇后」，北京、天津、河北省都會地區仍為集團最大市場，期內收入達6.58億元，佔整體銷售額為74.4%。

擬向日本吉野家 購內地東北區外業務

值得留意的是，集團於業績公告中透露，正與日本吉野家初步探討在內地東北區現有特許經營區域以外，如山東省，加大合作廣度並進一步作併購。據內地企業信息查詢平台「天眼查」顯示，山東地區的吉野家業務現時由日本吉野家集團全資擁有；而安徽、天津等地業務，日本官方則持有49%股權。