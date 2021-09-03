穆迪降中國房產業展望至負面

指開發商融資渠道受限

報告援引穆迪副總裁黎錦雄表示，中國旨在控制房價和行業槓桿，並遏制銀行體系對房地產市場的風險敞口的調控政策，導致開發商融資渠道受到限制。房地產銷售、流動性和現金流將會下降，這將提高再融資的風險，尤其是對於財務實力較弱的開發商而言。

報告表示，1月生效的新規對銀行的房地產相關貸款佔比設置了上限，因而增加了開發商和購房者分別獲得開發貸款和個人住房抵押貸款的難度；上半年對房地產開發商的貸款增速回落至近年來最低水平。此外，住房抵押貸款的利率和審批時間自第二季度以來都上升。這些因素導致房地產銷售額及開發商的相關現金流下滑。

債券發行也有所放緩。在華夏幸福和四川藍光發展等開發商違約後，中國房地產開發商境內外債券市場近幾個月大幅波動；考慮到開發商境內外債券再融資的額度限制，這些因素仍將抑制開發商發債規模。此外，受銷量下滑及銷售均價漲幅放緩影響，穆迪預計未來6至12個月全國合約銷售額將下降最多5%。銷售額的下降也反映了2020年下半年的高基數。