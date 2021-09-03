經濟

內銀房地產貸款質素急惡化 中行減值率急升至4.91% 分析：明年續升

【明報專訊】各家大型內地國有銀行已公布上半年業績，整體資產質素有所改善，不良貸款率按季均輕微下降。不過按個別行業劃分，除了受疫情影響的行業，房地產企業相關的不良貸款率較去年底繼續上升，工商銀行（1398）和中國銀行（3988）的房地產貸款不良率與減值率分別為4.29%和4.91%（見圖），高於整體公司類貸款水平。分析認為，內房的不良貸款率不會在今年下半年大幅惡化，但明年升幅高於今年。假設房地產的不良率升至雙位數，或會對整體業務有較大影響。

明報記者 歐陽偉昉

工行及中行在兩年前的相關比率，分別只有1.84%及0.53%，兩年後急劇上升至逾4%。而且房地產貸款佔它們的貸款總額均有7%，僅次於交通運輸、製造業及服務業等主要行業。

房市成交下滑 減慢現金回流

內地政府去年8月就房地產企業劃出「三條紅線」，限制其負債比率，人行亦在今年初要求商業銀行的房地產相關貸款，不得超過整體三成。富瑞中國金融業首席分析師陳姝瑾表示，內房貸款不良率在兩年前開始上升，今年當局加強監管限制房地產企業融資方式，而且內地房市成交量下滑，減慢現金回流，令內地出現壞帳的風險增加，其不良貸款率在今年加速上升。

今年內房企業華夏幸福、中國恒大（3333）相繼出現債務問題，陳姝瑾表示監管當局已經加入協助協調，阻止債主無序追討，只要沒有工地停工，預料銀行不會將這些貸款劃入不良，因此今年下半年的問題不大。

不過，她預期相關影響會在明年更嚴重，內地經濟開始放緩，經營表現差於恒大的小型內房更易出現問題。除中行外，工行及建設銀行（0939）的房地產貸款佔全行貸款低於5%，農業銀行（1288）則為接近一成，她指出過去採礦業、製造、零售等貸款的不良率也曾升至雙位數，假設內房不良貸款率升至該水平，可能對整體業務也會有較大的影響。

小房企東北地區問題較嚴重

按地域劃分，內銀東北地區的不良貸款率遠高於其他地區，建行東北地區的不良貸款率為3.66%，高於整體的1.53%，工行東北的不良貸款率為3.9%，高於整體的1.54%，而且皆較去年底上升。東北地區城商行上半年的不良貸款率亦較行業為高，恒大持股約三成的盛京銀行（2066），不良貸款率為3.04%，哈爾濱銀行（6138）和錦州銀行（0416）分別為2.85%和2.29%，高於全國同業的1.82%。東北地區偏重資源、傳統和重工業的產業結構，新興經濟動力不足，早已是內地政府關注的地區，新冠肺炎令製造業和採礦業首當其衝，影響銀行在東北地區的資產質素。

相關字詞﹕中國經濟 債務問題 三條紅線 撥備 債務 內銀 內房 新冠肺炎

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