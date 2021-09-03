中手游挺網遊新政 稱令學生專心讀書

中手游上半年海外市場收入佔比由0.2％升至10％，達4.2億元人民幣，按年升62.5倍。冼漢迪表示，海外市場取得「大突破」，主要受惠在海外市場推出新遊戲《新射鵰群俠傳之鐵血丹心》，同時推動整體毛利率大升7.5個百分點至38.5％。他又透露，海外收入佔比以香港排首位，第二名台灣，第三名澳門。冼漢迪表示，下半年海外市場會推出10款遊戲，冀其收入佔比可再有所提高。

伙網上平台翻拍《仙劍奇俠傳》 維持熱度

他續指出，集團最近伙拍騰訊（0700）和愛奇藝等平台，翻拍具經典的IP劇集，如《仙劍奇俠傳》。他透露，由網劇平台負責製作，集團負責品質監控和收入分成。他稱，選擇與網上平台合作，而非傳統電視台，是需要配合年輕一代的口味，透過翻拍IP吸納新一代年輕人，令IP維持熱度。