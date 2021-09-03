經濟

幣安美國擬3年內上市 星同日下令停業

【明報專訊】外媒昨日報道，全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）創辦人趙長鵬表示，旗下幣安美國（Binance US）計劃3年內上市，欲緊隨另一加密貨幣交易所Coinbase（美：COIN）步伐。同日新加坡金管局要求幣安暫停當地營運業務，指公司或違反當地法律，並將公司列入投資者警惕名單。幣安近年遭受世界各地監管機構不同的監管壓力。

趙長鵬：有信心應對監管打擊

據The Information報道，趙長鵬接受訪問時表示，幣安會在未來兩個月內完成一輪大型私人融資，這將減輕他對附屬公司董事會的控制，也能使公司更加獨立於全球交易所。趙續稱，有信心全球的加密貨幣交易所將在全球監管機構持續的監管打擊中倖存下來，並且幣安美國將在3年內邁向公開上市。

趙提到，幣安去年創造了8億至10億美元的利潤。

然而，同日新加坡金管局審查幣安業務後，指公司可能違反《支付服務法》，要求停止向新加坡居民提供支付服務，並停止向新加坡居民招攬此類業務。新加坡金管局還將幣安列入其投資者須警惕名單，以警告當地消費者，它未被允許在新加坡提供任何支付服務。

由於擔心加密貨幣被用來洗黑錢及為投資者帶來風險，幣安已被全球各地監管機構封殺，當中包括英美加日意泰等國，香港證監會早前亦警告幣安未在港領牌，提醒投資者需留意其股票代幣交易服務。

相關字詞﹕加密貨幣 新股IPO 幣安

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