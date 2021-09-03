內地評級機構降恒大債評級 稱現金流趨緊張 盈利恐大幅惡化

列可能降級觀察名單

今次被下調評級債券包括「15恒大03」、「19恒大01」、「19恒大02」、「20恒大01」、「20恒大02」、「20恒大03」、「20恒大04」、「20恒大05」和「21恒大01」，評級全數由「AAA」降至「AA」。

中誠信於報告內表示，降級是由於恒大地產及恒大集團債務接續及償還面臨的不確定因素明顯增加。恒大地產與供應商的訴訟事項增加、部分項目停工，以及擬出售資產等事項，表明恒大地產及恒大集團現金流緊張情况進一步加劇，且由於降價及銷售費用增長等因素導致其盈利情况大幅惡化。

報告又表示，若未來一定時期內資產、股權出售及借款續貸、展期等事項進展不及預期，恒大地產及恒大集團流動性壓力或進一步加大。

在近月，中國恒大系已遭到國際三大評級機構惠譽、穆迪及標普齊齊出手降級，中誠信在6月決定將恒大地產主體及部分債項信用等級列入信用評級觀察名單；至7月份再將評級展望調整為「負面」。當時中國恒大曾發公告表示對被降級「遺憾和不理解」，又指過去一年集團已實現「一條『紅線』變綠」。