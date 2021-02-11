科指挑戰下降軌 騰訊仍受制500元

新東方在線升逾15% 冠科指成分股

大型科技股氣氛明顯較近兩周前好轉，昨日百度（9888）、快手（1024）均升逾5%，新東方在線（1797）繼前日升逾8%，昨再升逾15%，成升幅最大科指成分股。至於「ATMX」方面，騰訊（0700）早段重上500元，其後升幅收窄，升1.56%，收報496元；阿里巴巴（9988）升3.51%，收報171元，是貢獻恒指升幅最大的成分股；小米（1810）則升0.4%；美團（3690）微升0.08%。

恒指4連升 近半年最長

恒指昨連升第4天，是近半年最長升浪，收報26,090點，升62點或0.24%，成交金額1710億元。截至昨晚9時54分，恒指即月期貨報25,975點，低水115點。

金融股普遍偏軟，匯控（0005）曾低見41.05元，是逾半年低位，收報41.35元，跌1.08%。平保（2318）、交行（3328）、中銀香港（2388）亦跌逾1%。國指則升0.75%，收報9341點。

北水連續7日淨流出 規模縮

北水昨連續第7日淨流出，單日規模6.25億元，但近兩日流出規模大減，部分股份有淨流入。潤啤（0291）昨單日北水淨流入約2.88億元，騰訊亦有約2.66億元北水淨流入。

A股方面，上證綜指升0.84%，深證成指跌0.26%，滬深300跌不足0.01%，創業板指跌1.51%。