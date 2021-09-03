經濟

習近平倡建北京交易所 以新三板為基礎

【明報專訊】新華社報道，國家主席習近平昨晚在2021年中國國際服務貿易交易會全球服務貿易峰會上宣布，繼續支持中小企業創新發展，深化新三板改革，並提出以新三板為基礎成立北京證券交易所，建設成服務創新型中小企業主要市場。

習近平致辭時表示，中國將提高開放水平，在全國實施跨境服務貿易負面清單，探索建設國家服務貿易創新發展示範區；擴大合作空間，加大對共建一帶一路國家服務業發展的支持；加強服務領域規則建設，支持北京等地展開國際高水平自由貿易協定規則對接先行先試，打造數字貿易示範區。

中證監隨即發文稱，新三板於2013年開始正式營運，至2019年推出一連串改革措施，設立精選層、建立公開發行制度、引入連續競價和轉板機制等，並指精選層設立一年多，總體運行平穩，吸引一批「小而美」的優質中小企業掛牌交易。

中證監表示，北京證券交易所將堅持上市公司由創新層公司產生，維持新三板基礎層、創新層與交易所「層層遞進」的市場結構，同步試點證券發行註冊制，堅守服務創新型中小企業的市場定位、與滬深交易所、區域股票市場不同定位與互聯互通，發揮好轉板上市功能，以及與新三板現有的創新層、基礎層統籌協調與制度聯動，維護市場結構平衡。

中證監發文提「三個目標」

中證監又提到，成立北京證券交易所有「三個目標」，包括構建一套契合創新型中小企業特點、涵蓋上市、交易、退市、持續監管、投資者適當性管理等的基礎制度安排；促進北交所在多層次資本市場的紐帶作用，形成相互補充、相互促進的中小企業直接融資成長路徑；以及培育一批「專精特新中小企業」，形成良性市場生態。

相關字詞﹕新三板 習近平 北交所

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