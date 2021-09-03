阿里4年投1000億撐共同富裕 彭博統計：至少73上市公司發文響應政策

另設新機構負責 朝5方向發展

據稱，阿里將成立一個專門的常設機構負責「共同富裕」項目，項目將圍繞5個大方向發展，分別是科技創新、經濟發展、高質量就業、弱勢群體關愛和共同富裕發展基金。項目部分具體措施包括設立科技人才基金和獎勵計劃、協助中小微企降低日常營運成本，提供經營補貼等、協助農業產業化建設、提供多樣化的職業技能培訓、提高快遞員、騎手、網約車司機等商業保險保障、建立兒童重疾救助基金，以及成立200億元的共同富裕發展基金，推動「共同富裕示範區」建設。

據彭博社統計，近過去一個月業績期中，已有至少73家內地上市公司在業績中提及響應中央「共富」政策，當中不少是市場影響力很大的巨企，除三大科網股外，平保（2318）、中行（3988）亦榜上有名。彭博社表示，儘管在調查4000多份申報文件中，提及「共富」計劃的上市公司僅佔不到2%，但其中包括中國一些最具影響力的公司。

彭博社分析國家主席習近平近10年的演講，發現他今年在講話中提及「共同富裕」字眼的次數按年急增1.16倍，去年僅提及30次，今年至今已大增至65次（見圖）。報道表示，習近平在努力縮小中國貧富差距的同時，給經濟帶來衝擊，引發市場拋售，同時中國億萬富豪也紛紛「慷慨解囊」，為慈善、公益等活動捐款。隨着改革的推動，習近平周一（8月30日）主持召開的一次會議上明確呼籲官員「引導督促企業服從黨的領導」。

習近平籲「督促企業服從黨領導」

報道又提到，美團是內地面臨嚴格監管審查的科網巨企之一，最新在周一業績中，首次表態響應共同富裕政策。美團表示，透過美團公益基金捐出1億元協助鄭州水災賑災，又宣稱集團將繼續為生態系統所有參與者創造更大價值，並促進整個社會的「共同富裕」。

至於騰訊更是上月公布中期業績翌日隨即宣布，繼之前投入500億元至「可持續社會價值創新」計劃，再投放500億元，啟動「共同富裕專項計劃」，以響應國家政策促進共同富裕，4個月內合共投入1000億元。騰訊當時表示，兩筆資金為「一個着眼未來，一個立足當下」。

明報記者 陳麗歡