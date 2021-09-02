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實現共同富裕 料加快開徵房地產稅

【明報專訊】中共中央總書記、國家主席、中央財經委員會主任習近平上月17日在北京主持召開中央財經委員會第十次會議表示「共同富裕是社會主義的本質要求，是中國式現代化的重要特徵，要堅持以人民為中心的發展思想，在高質量發展中促進共同富裕」，提到要「形成中間大、兩頭小的橄欖形分配結構」，汪濤分析，「共同富裕」的國策也會對內地房地產市場帶來深遠影響，例如開徵房地產稅的步伐可能會加快。

「共同富裕」早於十八大提出

汪濤指出，其實「共同富裕」此理念早於2012年11月中共第十八次全國代表大會（十八大）時已正式提出，2013年11月召開的中共第十八屆三中全會對此亦有很多描述，而且在2016年至2020年的「十三五規劃」亦有不少相關政策，而她的理解是，習近平近日的講話是為「共同富裕」在未來5年「十四五規劃」中制定行動綱領，「當國家已進入更發達的狀態，社會應該更平等，社會福利會更好，但這並不是意味着平等化、平均主義」，具體政策料包括促進國民就業、提高勞動報酬、完善社會保障及提高公共服務水平，當中預料也會涉及房地產稅等稅務改革，未來一至兩年相關立法步伐有望提速。

「房地產稅已熱議多年，2011年起上海和重慶已經開展了試點，但全國範圍的房地產稅立法進展甚微。事實上，去年和今年政府工作報告中都未提及房地產稅，也沒有將其列入今年財政部或全國人大的立法日程。雖然隨着疫情放緩經濟持續復蘇，政府對實現共同富裕愈來愈重視，相關立法過程可能會有所加快，但即使這樣，從法律條文起草到人大完成三次審議後最後通過還需要一定時間。即使立法通過後，我們認為地方政府也會對房地產稅稅率和覆蓋面有一定自主權，因此其直接影響也可能較為有限。鑒於國內自有住房比例高達90%以上，房地產稅出台後，可能大多數人屬於免徵範圍、無需繳納稅款。不過，在未來一兩年，房地產稅試點可能在更多城市鋪開。」

貫切「房住不炒」力保樓價平穩

汪濤總結，貫切「房住不炒」的理念，除房地產稅外，內地政府未來還可能着手增加土地供應，加大租賃住房建設力度，從而增加保障性住房供給，力求保持樓價平穩，並防止房地產投資過熱，居民因此可能會更多通過投資公募基金或保險等長期金融資產來積累財富。

[名人樓市論壇]

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