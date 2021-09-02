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瑞銀汪濤：內地樓市調控 無礙經濟穩中向好

【明報專訊】隨着中央過去一年加強調控內地樓市，近月個別高負債的大型內房股債務違約風險升溫，由於內房相關行業佔內地GDP近兩成，市場高度關注若內房市場轉弱對經濟的影響。瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤分析，雖然是次調控料令今年內地房地產新開工面積按年下跌3%，而房地產開發投資增長亦放緩到5%至6%，惟在基建及製造業投資增長理想的情况下，全年固定資產投資增長仍可靠穩，加上出口強勢料持續，或抵消消費增長放緩的部分影響，預測今年中國GDP增長仍可高達8.2%。

中央過去一年先後以「三條紅線」（剔除預收款後的資產負債率大於70%、淨負債率大於100%、現金短債比率小於1倍的房企均不獲融資）、限制銀行房貸比例及集中供地等招數調控樓市後，對高負債內房企業不利影響已經浮現。相關內房近日公布的上半年業績，承認由於流動性問題，在房地產開發業務中，延遲支付供貨商和工程款，導致部分相關項目停工，需要向供貨商及承包商出售物業單位以抵扣部分欠款。

調控力度較2015年溫和 大城市仍價量齊升

汪濤在該行投資研討會表示，內地政府過去一年加強調控樓市，與過去幾年強調「房子是用來住的、不是用來炒的」基調一致，出發點是「控風險、去槓桿」、而且是次亦採取「因城施策」，讓不同城市根據本身實際情况來制定調控政策，這可從需求及供應兩方面來分析，「我們認為需求端屬邊際收緊，大城市樓價漲得比較快的地區，過去幾個月已看到一些收緊措施，包括按揭利率上調等；至於供給端，雖然我們認為對開發商的限制可能已不會再收得更緊，但不確定性仍然存在。」

汪濤認為，由於內地政府是次調控樓市，「總體來說，比2014至15年調控周期要溫和很多」，並沒有出現如之前「大力去收緊然後放寬，大起大落的情况」，故此，其實內地今年以來房地產銷售和投資均錄得理想增長，比很多分析師預期強。

事實上，上半年內地商品住宅銷售額8.5萬億元人民幣、按年增長41.9%；商品住宅庫存亦持續下行，待售面積2.3萬億平方米，按年減少3%。另外，截至7月，內地70個大中城市新建商品住宅價格指數亦按年上升4.6%。

製造業基建投資增長 抵消房地產投資放緩

不過，汪濤亦指出，隨着內地樓市調控措施持續，尤其是當局向房地產行業收緊信貸，料今年餘下時間房地產銷售面積及開發面積增長放緩，全年僅錄得單位數增長，而房地產新開工面積更可能下跌約3%，惟表現仍遠較2015年時大跌14%為佳（見表）。

有基金經理認為，內地房地產及相關行業佔GDP約兩成，涉及水泥、鋼鐵、銅、玻璃及機械等相關行業，關乎不少建築工人、運輸工人、銀行及金融機構員工的就業，樓市若轉弱，對經濟也有不利影響。

汪濤分析，內地樓市對GDP的直接影響之一，是房地產開發投資，今年以來這方面走勢比較強，與製造業固定資產投資一樣，成為支持整體固定資產投資增長的支柱（見圖）；向前望的話，即使由於調控影響浮現，未來幾個月房地產開發投資增長料放緩，惟由於製造業固定資產投資強勢可望持續，加上基建投資有望接力趕上，故此整體固定資產投資全年仍可望錄得合理增長。

出口強勢持續 今年GDP料增8.2%

消費、投資及貿易是內地經濟增長的「三頭馬車」，除了上述分析今年固定資產投資可望增長外，汪濤預測，內地今年下半年出口表現料可維持上半年的強勢，繼續為經濟增長帶來動力；至於消費，過去兩個月因為自然災害及新一輪疫情影響而增長放緩，而且居民收入及就業還沒有回到疫情前的增長軌道，消費者仍然比較審慎，預防儲蓄率非常高，她預期在未來幾個月消費仍處於「追趕型狀態」，料「今年消費增速還是會低於GDP」。綜合來說，她預測今年全年內地GDP增長8.2%。

明報記者 葉創成

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相關字詞﹕房地產稅 共同富裕 內房 三條紅線 樓市調控 瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管汪濤

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