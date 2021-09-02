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灣區須知：深圳前海創業 工商執照免費

【明報專訊】在深圳或前海創業，第一步當然是要開公司，要準備的文件及費用，與香港公司有些不同，除了身分證及註冊地址外，亦要為在深圳的辦公地址申請房屋租賃憑證，之後亦要進行公司核名，不過在深圳的公司核名是免費的，另外可免費申請工商執照，只要備齊股東的身分證明、地址租賃證、公司章程等文件，就可以免費取得工商營業執照。

公司註冊費為註冊資本0.08%

公司註冊資本目前已由實繳制改為認繳制，不用立即繳交，而港商在前海的註冊資本沒有限制，所以註冊資本設定為1萬至50萬元人民幣都可，註冊費只會收取註冊資本的0.08%，即每1萬元人民幣徵收8元人民幣。

之後就可以着手辦理銀行開戶，按每間銀行的收費不同，計及銀行詢證函（10元人民幣）、公司驗資戶開戶費（20元人民幣）、驗資報告等（50萬元人民幣以下註冊資金只須500元人民幣），準備約1000元人民幣已經足夠。然後為公司刻章，刻3個蓋章的費用數十元至數百元人民幣不等，豐儉由人。

創業初期 可聘代理記帳會計

最後在公司成立後，需要建立企業帳簿，用作每年提交企業年報及季度報稅。創立公司初期可以選用代理記帳服務，小規模公司收費每年2000至3000元人民幣不等。另外，東主可聘請會計，辦理稅務登記及記帳服務等費用，自行開設公司的開支（不包括租賃辦公室/商舖），約須5000元人民幣。

機構代開公司 收費5000人幣起

另外，市面上有不少代辦機構可協助港人在深圳或前海開公司，創業者不需要為上述的煩瑣程序頭痛。註冊公司的代理費用約5000至15,000元人民幣，視乎開設公司規模、種類。

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