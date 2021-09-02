中銀推港人「大灣區青年卡」 方便內地消費

明報記者 龍彩霞

最近中銀香港（2388）與大灣區共同家園青年公益基金、廣東省青年聯合會、香港青年聯合會、澳門青年聯合會，推出全新「大灣區青年卡」，目的是為香港青年融入大灣區生活、學習、就業、創業提供一系列權益與服務便利，為青年人在深圳或珠海等大灣區工作或學習時可更省時方便。

同時涵蓋諮詢保險交通等服務 多項優惠

本欄設立之初已教準備投入大灣區的港人如何準備內地戶口及電話卡。事實上，不少港人在內地都曾經歷各種生活不便，例如在銀行開戶有困難，沒有內地銀行帳戶導致無法使用各類網絡平台；香港手機內地漫遊電話費驚人；遇上工作和生活難題，未知如何尋求幫助等等。大灣區青年基金、中銀香港、廣東青聯、香港青聯及澳門青聯合作推出的「大灣區青年卡」涵蓋青年服務、求助諮詢、銀行服務、保險保障、交通輔助、通訊優惠等各項實用功能，志在幫助香港青年化解在內地生活之各種難題，令港人可更輕鬆暢行大灣區。港人申請大灣區青年卡時將同時登記大灣區青年基金YO PLACE會籍，日後便可參與YO PLACE所提供的活動及服務。YO PLACE設有兩種會籍，分別為年齡16至45歲及年滿46歲或以上，兩者均為免費登記。

「大灣區青年卡」持卡人可享內地及澳門消費5%現金回贈、中石化（0386）香港每升入油有5港元折扣、中國移動（0941）「大灣區青年服務計劃」月費優惠、新地（0016）旗下廣州天環廣場、天匯廣場專屬優惠及大灣區「開戶易」服務等優惠。持卡人亦可享香港青聯、廣東青聯和澳門青聯所提供的一系列當地支援服務，包括大灣區的法律、經濟、社會等領域的專業諮詢服務，以及廣東12355青少年綜合服務熱線尋求緊急支援或其他服務、粵港澳大灣區「青年家園」活動及尋求支援幫助，以及「粵港澳青年創新創業基地」申請創業支持及其他支援服務等。

港手機號碼可開戶 毋須赴內地銀行

另外，青年人在中銀香港亦可以申請見證開戶服務，但考慮到港人沒有內地實名電話卡，該行已新增以香港手機號碼申請「開戶易」服務，申請人只需帶同香港身分證及回鄉證，到任何一間中銀香港分行即可開立內地銀行戶口。根據該行提供資料，中銀香港大灣區「開戶易」服務下，港人毋須親身前往內地，即可於本港辦理申請見證開立內地個人銀行Ⅱ類或Ⅲ類帳戶。而客戶收到開戶成功的手機短訊通知後，可前往指定分行激活帳戶，並以香港或內地手機號碼綁定內地主流手機電子支付應用程式。

除了中銀香港外，本港多間銀行亦有提供見證開戶服務。其中東亞銀行（0023）見證開戶服務較為親民，該行透過「兩地一本通帳戶」方式，為港人見證開立內地戶口，無手續費及入場資金要求，亦毋須親赴內地分行激活戶口，同時可使用香港地址及香港電話號碼申請，但若要領取存摺則仍需前往內地分行。恒生銀行（0011）亦提供香港見證開立內地戶口服務，不過港人在恒生香港分行進行見證開戶程序後一個月內，仍須親臨恒生內地分行激活戶口及領取借記卡密碼。

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