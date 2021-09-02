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經濟
2021年9月2日星期四
技術取勝
投資策略
MONTEREY特色戶4年損手百萬 將軍澳今年最大宗二手蝕讓 上月區內二手交投跌三成
利東邨未補價實呎9224元 膺港島公屋王
萬科牛頭角舊樓申強拍 估值3.6億
南屏匯上樓書涉47伙 開放式276呎起
興勝近1.3億沽觀塘工廈 涉樓面逾2.1萬呎
新交所擬放寬SPAC上市要求 市值可低於17億 業界料吸引力增 港交所或月內推諮詢
路透︰螞蟻擬伙國企組信用評級公司
港股9月開局重上26000點 美團升穿50天線
數碼通EBITDA微升1.3％ 今年資本開支料大增
開發商拖數 易居：撥備大增36倍
內地8月乘用車銷量跌13% 乘聯會：「缺芯」致汽車供應不足
蔚來下調交付目標 美股盤前跌5%
財新中國製造業PMI跌至收縮區
深交所重審比亞迪半導體上市申請
周焯華悉售太陽國際股權套1.43億 售生意伙伴鄭丁港 作價折讓八成
內地爆疫收緊通關 澳門8月賭收按月跌五成
「零佣金」招徠 網上券商一通申上市
虛銀Mox開業1年吸16萬客 存款規模近56億
字節跳動證放售證券業務 估值逾5億人幣
友邦完成收購 東亞人壽易名「友邦雋峰人壽」
特步：料未來5年主品牌收入達200億人幣
白宮擬3年建10萬可負擔房屋 財政部等參與 助更多家庭首置
8月「小非農」遠遜預期 美股早段個別發展
「女股神」申成立新ETF 攻ESG主題
張兆聰：消費股回暖 周黑鴨可逢低吸
李曉佳：商湯申上市 揭智慧城市生意日益重要
技術取勝：中交建中線料上試4.6元
恒大許家印親自督師「保交樓軍令狀」大會
野村下月全面禁煙 WFH都唔畀吸煙
劉思明：製造業數據欠佳 基建建材股翻炒
周顯：老牌國企收購料有後着
湯文亮：阿富汗難民潮 冤有頭債有主
中銀推港人「大灣區青年卡」 方便內地消費
灣區須知：深圳前海創業 工商執照免費
瑞銀汪濤：內地樓市調控 無礙經濟穩中向好
實現共同富裕 料加快開徵房地產稅
技術取勝：中交建中線料上試4.6元
【明報專訊】奈雪的茶料12.7元有阻力（圖）
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