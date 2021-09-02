李曉佳：商湯申上市 揭智慧城市生意日益重要

翻看招股書，商湯將業務分成「智慧商業」、「智慧城市」、「智慧生活」及「智能汽車」四大類別，據公司介紹，智慧城市業務即「提供『城市方舟平台』，協助城市管理和數碼化轉型」，當中重點提及用於交通管控方面，例如早年曾興起共享單車，系統就可用來協助監測違規停放單車和廢棄單車，更有效運用人力資源。其他當然亦包括協助監測犯罪等等各種用途，估計相當「好使好用」。

智慧城市業務佔近半收入

而可以發現，智慧城市這項業務對商湯的重要性是逐年遞增，由2018年佔公司收入28.6%，2019年飈升至41.9%，去年雖然回落少許至39.7%，但今年上半年佔公司收入近一半，拋離曾經是最主要收入來源的智慧商業約8.4個百分點。而按金額計算，商湯過去3年來自智慧城市業務的收入，由2018年約5.3億元（人民幣‧下同）增至去年13.69億元，增幅達1.58倍，亦冠絕其他三項業務。

目前利用商湯平台協助管理的城市，已經由2018年的21個增至今年6月底時的119個，至於當中有什麼城市，商湯就未有披露；雖然公司亦有舉出3個案例，分別是兩個內地城市及1個海外城市，但就全部用代號取代。無獎問答遊戲：「城市A」是華東一線城市、中國最大且人口最多的城市之一；「城市C」是華南一線城市，總面積約2000平方公里，常住人口超過1700萬。筆者猜想，應該是上海和深圳。

深圳上海料為商湯客戶

商湯更有解釋智慧城市業務的「接單」模式，並非直接由市政府手上取得，而是主要通過向「系統集成商」交付軟件，同時最終由「系統集成商」向城市管理者（應指市政府）交付包括軟件、硬件和服務組合，簡單而言，商湯與政府之間並非直接的供應商與客戶關係，當中是存在一個「系統集成商」作為中介。

不過這個安排對商湯也非常方便，否則大部分生意都是來自內地政府，這樣可能又要為收入集中風險解話了。

[李曉佳 財經澡堂]