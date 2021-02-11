「女股神」申成立新ETF 攻ESG主題

該指數所追蹤的100家公司當中，持倉比例最高的仍是大型科技及消費企業，包括Salesforce（美：CRM）、微軟（美：MSFT）、蘋果（美：AAPL）及Nike（美：NKE）等。

ARKQ上月中起增持小松製作所

若該ETF獲得批准，將會是方舟投資今年推出的第二隻ETF。它在3月推出了太空探索創新ETF（美：ARKX），後者上市以來上漲約4%。

此外，彭博社的數據顯示，自8月中以來，Cathie Wood旗下的自動技術與機器人ETF （ARKQ），幾乎每天都在增持日本建築機械巨頭小松製作所（Komatsu）的ADR（ 美：KMTUY）。

另外，美國證交會（SEC）主席蓋斯勒（Gary Gensler）警告，全球虛擬貨幣市值約2萬億美元，若要在5年或10年後繼續存在，虛擬資產就須納入公共政策框架內，在保護投資者、防範非法活動、維護金融穩定等方面，與其他資產的待遇相同。比特幣昨在4.7萬美元水平徘徊。

（綜合報道）

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