8月「小非農」遠遜預期 美股早段個別發展

美製造業上月增長意外加快

由於訂單增長強勁，美國製造業活動在8月出乎意料增長加快。美國供應管理協會（ISM）公布，8月製造業指數升至59.9。經濟師此前預期，該指數降至58.6。不過衡量工廠就業指標，降至9個月低位，反映工人仍然不足。美股三大指數午夜前個別發展，以科技股為主的納指創新高。

即使美國人將消費開支由購買貨品轉向購買服務，美國製造業仍然強勁。上月的新訂單分項指數反彈至66.7。在今年上半年庫存大減後，企業急需補充庫存，刺激了新訂單需求。添置庫存預計將成為今年餘下時間及明年初的GDP增長動力。衡量製造商支付價格的指標，降至79.4的8個月低位，預示通脹可能見頂。不過勞動力及原材料短缺，仍然為製造業活動擴張帶來限制。

隨着美國政府為疫情發放的失業救濟金期限即將在9月6日到期，若美國國會不再頒布新的資助政策，屆時將有超1100萬美國人無法再獲相關資助，又或每周可獲的補助金減少。不過疫情顛覆了美國勞動力市場的形勢，即使當地仍有870萬人失業，但勞動力仍然短缺。截至6月底，美國仍有創紀錄的1010萬個職位空缺。沃爾瑪（美：WMT）公布，將在年底購物旺季前，為物流業務招聘2萬員工。電商巨擘亞馬遜（美：AMZN）亦透露，計劃未來數月在全球招聘5.5萬人，增聘人數相當於亞馬遜在6月底的三分之一以上人手。

提高明年需求預測 OPEC+或增產

油組及盟友（OPEC+）昨晚就原油產量舉行會議，會前路透引述相關官員消息稱，OPEC+預計油市至少在今年底前處於求過於供，庫存將在明年5月前保持相對低位。消息人士稱，OPEC+提高了對明年原油需求的預測，可能為其增產提供理據。國際油價午夜前跌逾1%，儘管美國能源信息署（EIA）公布，美國上周原油庫存減少716.9萬桶，減幅比預期大。

（綜合報道）

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