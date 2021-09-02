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白宮擬3年建10萬可負擔房屋 財政部等參與 助更多家庭首置

【明報專訊】美國樓價創逾30年最大升幅之際，美國白宮準備在未來3年，為個人或非牟利團體興建及銷售10萬間可負擔房屋，紓緩房屋短缺問題。美國財政部等將會參與，以推動更多美國民眾置業。白宮也將尋求與地方政府合作，提升聯邦基金的貸款能力，以增加房屋供應。美國6月標普/Case-Shiller 全國住宅樓價指數按年升18.6%，是自1987年有紀錄以來最大的升幅。

白宮指出，隨着美國經濟反彈，美國住屋問題有所改善。今年次季的住宅抵押貸款拖欠率，由疫情嚴重時的8%以上高位，降至5.5%以下。自今年初以來，拖欠租金的租戶比例亦由19.4%降至15.4%。不過白宮強調，仍須繼續協助可能失去家園的家庭。雖然美國國會正爭取通過「重建美好」（Build Back Better）計劃，務求增建或修復超過100萬間可負擔房屋，使住宅環境更安全、更健康，但白宮認為仍需採取一些迫切的行動，以填補可負擔房屋的供求差距，緩和租金升幅，並助更多家庭首次置業。

投資者入市增 租戶更難「上車」

在美國住宅價格攀升之際，大型投資者加大了對房地產的投資力度。今年次季被購入的住宅房屋當中，六分之一由投資者購入。在部分熱門地區，這比例高達四分之一。隨着大量投資者購買住宅出租，並收取較高的租金換取投資回報，推升了可負擔房屋的樓價，使租戶更難「上車」。為此白宮未來3年額外提供的可負擔房屋，鎖定中、低價位的住宅市場。

白宮表示，將通過重啟美國財政部的聯邦融資銀行（FFB），與美國房屋及城市發展部（HUD）風險分擔計劃之間的合作伙伴關係，推動符合條件的州住宅融資機構（HFA） 為可負擔房屋的興建計劃提供資金。白宮又將放寬房貸機構房利美（Fannie Mae）和房貸美（Freddie Mac）對美國低收入家庭住宅稅務寬免計劃（LIHTC）的投資上限。

LIHTC是全美最大的聯邦可負擔住宅發展項目。此外，白宮又將為社區發展金融機構 （CDFI）及非牟利住宅團體提供更多資金，用於可負擔住宅的興建。

澳洲上月樓價升18.4% 32年最大升幅

即使在疫情爆發前，美國已有1100萬個家庭（相當於全美近四分之一的租戶）把一半以上的收入用於支付租金，對他們造成很大的負擔。新建的可負擔房屋，將限制向大型投資者出售，從而為個人、家庭及非牟利機構提供更多住宅。

除美國以外，澳洲的樓價也在大幅上升。房地產諮詢公司CoreLogic的數據顯示，澳洲8月樓價按年升18.4%，是1989年7月以來最大升幅。上月的樓價中位數達666,514澳元（約381萬港元）。不過，澳洲的平均年薪，在8月按年僅增長1.7%，換言之樓價升幅是工資升幅的11倍，令市民「上車」面對更大的壓力。

（綜合報道）

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