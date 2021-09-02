友邦完成收購 東亞人壽易名「友邦雋峰人壽」

東亞銀行公布，出售東亞人壽事項已根據售股和框架協議的條款於昨日完成，友邦已就購買東亞人壽股份以及訂立區域分銷協議，向東亞支付現金代價約50.98億元，包括由去年9月30日起至交易完成期間所產生的利息。自完成起，東亞不再持有東亞人壽的任何權益，東亞人壽的財務業績將不再併入該行的財務報表。

東亞獨家分銷壽險 為期15年

東亞在3月公布與友邦訂立區域分銷協議，作為其香港和中國內地個人銀行客戶的壽險產品獨家提供者，期限為15年。該行預期出售東亞人壽，將帶來約10億元利潤。

東亞管理層在上月業績會上表示，部分收益回饋股東，將在出售完成後宣布如何分派，東亞人壽有50至60員工會轉往友邦工作。

此外，東亞昨日公布，藍十字與東亞人壽在3月同時訂立，向東亞人壽轉讓長期業務剩餘組合的協議，但轉讓條件尚未達成，該行將適時就此項擬議轉讓作出進一步公告。