經濟

字節跳動證放售證券業務 估值逾5億人幣

【明報專訊】近期內地大幅收緊對互聯網企業監管下，科網公司開始重組旗下業務。

據內地傳媒《晚點 LatePost》報道，字節跳動計劃出售旗下金融證券業務，整體估值約5億至10億元人民幣，並先後與中金（3908）、中信集團、復星（0656）、東方財富等溝通，其中兩家公司已提交初步投資意向。

內媒：兩公司提初步投資意向

內媒其後引述字節跳動的回應稱，公司收縮金融相關業務，確實有出售證券的計劃。

報道指出，字節跳動內部已明確公布，未來不會再從事證券業務。字節跳動的證券業務由平台產品及港股美股兩部分業務組成。平台產品包括股市行情軟件海豚股票，主要盈利模式為付費的股票投資課程，與股票諮詢推薦等增值服務。

其中，股票諮詢推薦服務由字節跳動在2018年收購的北京金美林投資顧問提供，也在此次出售範圍之內。

至於港股美股業務，則主要由字節跳動在2019年底在香港註冊成立的松鼠證券，以及在2021年初籌備成立的恒星證券組成。

有內媒引述分析師稱，字節跳動今次出售證券業務，主要是順應監管機構要求收縮業務。字節跳動在2021年初已放棄推出理財業務，惟集團並未完全放棄金融領域，計劃推出「先消費，後付款」產品「抖分期」，應用場景將集中在電商領域。

相關字詞﹕松鼠證券 恒星證券 證券業務 字節跳動

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