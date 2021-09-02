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「零佣金」招徠 網上券商一通申上市

【明報專訊】以「零佣金」作招徠的網上證券商一通金融申請上市，根據初步招股文件，截至2021年3月底止年度，一通收入為2.29億元，按年升77.5%，盈利錄1.01億元，增長1.3倍。

上年盈利逾億 增1.3倍

一通於2004年由宓光輝及其胞妹宓港燕創辦，2007年開始市場莊家活動業務，翌年進一步擴大至網上經紀業務，目前主要業務為於香港從事在線折扣經紀；證券融資；市場莊家活動；配售及包銷；及就機構融資提供意見。

經紀業務收益顯著下跌

於今年3月底止，一通投資者有6.65萬個客戶帳戶，當中3.34萬個為活躍帳戶，佔客戶帳戶總數約50.3%；期內為客戶配對及執行的交易總數為723萬筆，按年增10.7%；每交易日平均有29,275筆交易，增11%。不過，截至2019年、2020年及2021年3月底止年度，經紀業務產生的收益分別為約8560萬元、7280萬元及6850萬元，相當於年度總收入約58.6%、56.4%及29.9%，經紀業務收益比例顯著下跌。反而最早展開的莊家活動業務，收入佔比逐步提升至今年3月底的70.1%。一通為香港期交所產品的22名莊家之一及股票期權的30名莊家之一。一通計劃將上市集資所得用於擴大證券保證金融資及新股貸款業務。英高為獨家保薦人。

明報記者

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