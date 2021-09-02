周焯華悉售太陽國際股權套1.43億 售生意伙伴鄭丁港 作價折讓八成

明報記者 陳偉燊

翻查公告，在周焯華出售控股權後翌日，太陽國際隨即建議改名為「帝國金融集團」，與鄭丁港去年向周焯華收購的帝國科技組成同系公司。同日太陽國際宣告停牌，待公布根據收購及合併守則的內幕消息公告，估計與今次股權易手有關。據周焯華申報資料顯示，他每股場外出售作價只為0.1元，相比停牌前每股股價0.5元大幅折讓80%。本報曾經致電周焯華，但未能夠接通。另他旗下太陽城集團方面，其公關方面則回應稱今次交易與他們及旗下凱升（0102）並無關係。

太陽國際改名「帝國金融」

太陽國際前稱嘉利福控股，周焯華在2008年起入主後，公司業務由原先從事軟件解決方案及殯儀服務，變身為澳洲馬匹配種、出租澳洲農場及證券金融等，並一度染指加密貨幣「挖礦」業務，但是未能擺脫長期虧損的局面。太陽國際停牌前，市值約11.42億元。

隨着周焯華淡出太陽國際，他名下在香港及菲律賓尚持有4間上市公司，包括太陽城集團、凱升、太陽娛樂（8082）及菲律賓上市的Sun trust，總市值合共近70億元，而他手上直接在太陽城集團及太陽娛樂應佔74.12%及57.48%股權計，總市值亦達17.44億元。

周焯華近年積極業務多元化

因應周焯華的生意日益壯大，他已經將業務分開成上市公司、澳門太陽城集團、貴賓會及其他業務多路發展。不過碰上內地近年嚴格防止資金從博彩渠道走資，因此貴賓廳生意儘管保住龍頭位置，亦受影響。近年亦不時有傳聞指出該集團在內地招攬網上博彩、甚至傳言在涉足澳洲的貴賓廳生意期間，引起澳洲監管機構有關運作或引起洗錢的疑慮等，太陽城一一否認，近年轉而積極將業務多元化，配合政府的經濟適度多元化政策發展。